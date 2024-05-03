達方表示，第一季鍵盤產品受惠客戶需求，營收較去年同期成長。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，營運表現受到庫存調整影響，短期尚待調整。
對於營運展望，公司認為將逐季轉佳。就長期而言，NB／PC在Windows作業系統升級與AI NB／PC逐步導入下，將有助於鍵盤與其他新產品出貨穩健回升。綠能事業以E-Bike關鍵零組件的車架與鋰電池組為核心，在E-Mobility、環保、運動三大全球趨勢下，對於未來成長動能深具信心。
達方（8163）3日召開董事會，會中通過2024年第一季財務報表。第一季合併營收為51.11億元，較上季與去年同期約減少15％，而毛利率則持續提升至19.1％，稅後純益1.44億元，稅後每股盈餘為0.52元，較去年同期微幅增加。
達方表示，第一季鍵盤產品受惠客戶需求，營收較去年同期成長。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，營運表現受到庫存調整影響，短期尚待調整。
對於營運展望，公司認為將逐季轉佳。就長期而言，NB／PC在Windows作業系統升級與AI NB／PC逐步導入下，將有助於鍵盤與其他新產品出貨穩健回升。綠能事業以E-Bike關鍵零組件的車架與鋰電池組為核心，在E-Mobility、環保、運動三大全球趨勢下，對於未來成長動能深具信心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。