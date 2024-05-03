達方表示，第一季鍵盤產品受惠客戶需求，營收較去年同期成長。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，營運表現受到庫存調整影響，短期尚待調整。

對於營運展望，公司認為將逐季轉佳。就長期而言，NB／PC在Windows作業系統升級與AI NB／PC逐步導入下，將有助於鍵盤與其他新產品出貨穩健回升。綠能事業以E-Bike關鍵零組件的車架與鋰電池組為核心，在E-Mobility、環保、運動三大全球趨勢下，對於未來成長動能深具信心。