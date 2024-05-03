但他強調，併購除了可提升個別公司規模層次，若透過合併壯大規模提升競爭力，對於整體台灣金融業發展也是好事，「我們以正面態度來評估併購機會」，但礙於法規限制，再次強調不會對個案來特別說明。

林維俊強調，目前台新金帳上有190億元現金部位，子公司未來幾個月還會陸續上繳約145億元左右，合計約300多億元現金部位，未來一部分將用於對子公司增資，其餘則會看併購等其他考量。

對於台新金營運，林維俊表示，主要業務動能回升，第一季稅後純益50.11億元，每股稅後純益（EPS）0.36元，股東權益報酬率10.53％，每股淨值為13.93元，整體營運表現持續穩健。此外，會中公布配發普通股每股現金股利0.6元及股票股利0.4元，合計總股利配發1元。

會中法人除關注合併案，也聚焦今年股利發放。林維俊說，今年配股配息有用到廉價購買利益39億元，剩下才用當年度獲利來配發，並且把過去長年現金股利占比55％提高到60％，用提升現金股利方式跟股東共享經營成果。

林維俊強調，股利主要綜合考量股利率穩定性、競爭力、回應投資人期待，以及公司資本適足率因素等，今年把現金股利的比重拉高至6成，未來也會朝此方向，用高一點的現金股利，來與股東共享成果。

另，有關彰銀持股方面，林維俊說明，目前台新金持有彰銀股權剩餘6億股，占彰銀整體股權僅5.58％，此部分單純為了已發出的己種特別股轉換及交換債，等投資人要交換時須拿彰銀股份贖回，其他的部分大概都已賣完了。