由網銀國際影視發行，相隔20年最慵懶的人氣家貓加菲貓回來了。此部加菲貓電影《加菲貓：農場大冒險》，由曾為迪士尼影業執導《變身國王》、《四眼天雞》的馬克汀戴爾擔綱導演，並集結金牌幕後班底《海底總動員》編劇、《神偷奶爸》製片共同打造。

《加菲貓：農場大冒險》英文版配音陣容由「漫威英雄」「星爵」克里斯普瑞特、「神盾局局長」山繆傑克森獻聲，攜手合作為加菲貓父子配音，在兩大漫威英雄加持之下，更令人期待父子會擦出怎樣地火花。《加菲貓：農場大冒險》電影主題曲「Let It Roll」由Snoop Dogg與Keith Urban 共同製作，富有節奏的旋律，讓人一聽就愛上。

有別於以往加菲貓的劇情，電影內容為全新篇章，從加菲貓小時候開始說起，幼年時的加菲貓楚楚可憐的模樣十分可愛，雖然流浪街頭但因緣際會之下被老姜收養，從此過著平靜舒服的家庭生活，沒想到某天加菲貓與牠忠實的夥伴歐弟突然遭遇綁架，捲入了未知的事件裡，就此展開一場無法預期又充滿冒險的旅程，加菲貓小隊的農場大冒險就此展開！！