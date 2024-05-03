國民黨籍新北市議員黃心華指出，十四張捷運站因附近道路規畫問題接駁車無法進入，要求新北市府重新規畫相關運輸作業，新北市捷運局長李政安回應，會想辦法改善。（柯毓庭攝）

環狀線因0403大地震後中和－板橋段受損嚴重，預估恢復全線通車營運需一年以上，安坑輕軌也因此運量下滑。國民黨籍新北市議員黃心華就指出，十四張捷運站因附近道路規畫問題接駁車無法進入，要求新北市府重新規畫相關運輸作業，新北市捷運局長李政安回應，會想辦法改善。

新北市捷運公司指出，今年4／7至5／2安坑輕軌日均運量4334人次／日，去年同期日均運量為5547人次／日，下降約22％，運量因部份乘客欲轉乘環狀線往板橋方向，目前尚未全線營運，影響部份乘客搭乘便利性，造成運量與去年同期下滑。

黃心華說，十四張站附近有公車在行駛，但因為單行道問題，因應環狀線部分停駛加開的接駁車無法進入十四張捷運站，想搭乘接駁車的民眾只能到距離較遠的民權工業區公車站搭車，導致十四張站民眾權益被忽略，也因此安坑輕軌每月運量下滑，「好不容易累積起來（民眾）搭大眾運輸的習慣，又跑回去騎機車很可惜，也希望公車可以彌補捷運環狀線」。

黃心華另外也提到，捷運局的官方網頁做得還不錯，淡海輕軌有視覺畫圖型設計，市民或想關心的可透過這樣資訊了解，但安坑輕軌相關資訊都沒有，請捷運局也一同改善相關資訊揭露，李政安則承諾會想辦法改善。