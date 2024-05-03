每年5～7月是茭白筍的盛產期，其又有「水筍」、「美人腿」的別稱，吃起來嫩脆鮮美，深受許多老饕喜愛。對此，營養師夏子雯大推茭白筍的營養好處，不僅多水分、低熱量，還富含膳食纖維及多種維生素、礦物質，具預防便祕、控制血壓和血糖等作用。但要注意的是，由於茭白筍為高鉀食材，腎功能不好者食用前最好先燙過；另外，其屬性偏涼，容易腹瀉、手腳冰冷的人要少吃。

夏子雯在個人粉專發文表示，茭白筍不管是拿來水煮、清炒，或連殼碳烤等都相當美味，並整理出以下4大營養好處，讓民眾能更加認識：

1、多水分、低熱量：每100公克含有94公克的水分，但熱量只有16大卡。

2、膳食纖維豐富：每100公克含膳食纖維2.1公克，可提供咀嚼口感、增加飽足感，且能促進腸道蠕動、預防便祕，還有助於控制血脂、血糖。

3、含多種維生素及礦物質：如維生素A、B1、B2，以及菸鹼素、葉酸、鎂、鐵、鋅等，可維持正常生理機能。

4、礦物質鉀：每100公克含鉀量約220毫克，適合高血壓、心血管疾病者食用，有助於控制血壓、排除多餘鈉量。

即便茭白筍有上述好處，夏子雯提醒，由於其高鉀，若是慢性腎衰竭、洗腎患者，食用前最好先燙過，以降低鉀含量。此外，茭白筍的屬性偏涼，容易腹瀉、手腳冰冷的人要少吃，或是在烹煮時加入薑片或薑絲平衡。

另外，很多人常好奇為什麼茭白筍會有黑點？夏子雯則解釋，那是寄生在嫩莖裡的「菰黑穗菌」，只要及時採收，吃起來仍相當美味；反之，就會影響口感。不過她也提到，若沒有菰黑穗菌的寄生，莖就會正常生長，且抽穗開花，反而失去食用價值。

夏子雯補充，筍白結實飽滿代表水分充足；筍身直、筍皮光滑，代表筍肉脆嫩，選購時不妨多加注意。另外，在保存時先別清洗，用報紙包住，再用塑膠袋包裹後放入冰箱，可保存約3～4天，烹煮前再用清水洗淨即可。