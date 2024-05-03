韓團SJ成員圭賢3日搭機抵台，準備出席個人演唱會，他下機時不斷地向媒體及粉絲揮手致意，展現十足親和力。

圭賢搭乘韓亞航空班機下午4時左右抵達桃園機場，班機抵達前就有粉絲在登機門外守候，他下機時機粉絲紛紛搶拍明星丰采，圭賢也不停向大家揮手點頭，隨即坐上商務中心電動車走VIP通關入境。

圭賢4日在新北市工商展覽中心舉行「2024 KYUHYUN ASIA TOUR 'Restart' in Taipei」亞洲巡迴演唱會，這也是睽違7年後他再次以個人身分到台灣舉辦個人演唱會。