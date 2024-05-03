據韓聯社報導，韓國青少年賭博犯罪呈現低齡化趨勢，甚至為籌集賭資還衍生出校園暴力等其他犯罪。韓國警察廳3日表示，2023年遭到刑事立案的涉賭少年犯（14至19歲）共171人，為2022年74人的2.3倍。

按年齡細分，高中生占64人，較初中生32人為多。整體平均年齡為16.1歲，近五年內涉賭少年犯平均年齡逐年下降，2019年為17.3歲，2020年17.1歲，2021年16.6歲，2022年16.5歲，2023年降至16.1歲。

按犯罪類型分類，紙牌和體育競賽等線上賭博佔84.8％。主要犯罪途徑則是個人電腦和智慧型手機。除了賭博本身，青少年賭博犯罪還誘發校園霸淩、網路詐騙、代理匯款等相關犯罪。

警察廳指出，青少年賭博犯罪程度已相當嚴重，決定在今年內制定並實施強力綜合對策。警方將與教育部門緊密合作，對學校、家長和學生發放預防賭博犯罪的文宣和影片，並與各地青少年福利中心展開專項宣導項目，幫助青少年遠離成癮犯罪。此外，警方將從本月起至10月31日推動打擊青少年網路賭博的一系列活動。