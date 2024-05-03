周五香港恆生綜合指數收盤升268.79點或1.48%，為18475.92點。國企股(H股)升1.7%，為6547點。科技指數升2.7%，為3971點。

網路科技股持續走強，阿里巴巴升4.1%，京東漲5.5%，網易升4.7%，嗶哩嗶哩炒高6.9%。

比特幣反彈，相關ETF也走高，三星比特幣升2.7%，華夏比特幣升2.5%。

商湯在周四大漲36%之後，收跌3.6%。

App叫車公司快狗打車一度漲逾100%，收在升91.5%，報0.68港元。

《期貨》台指期開盤大漲256點 飛越20500點
《櫃買市場》興櫃去年營收年成長3.76% 這2類最亮眼
《數雲端》富邦媒Q1每股賺3.78元 母親節商機添Q2動能
#7% #5% #比特幣 #6% #周五
透過【Google新聞追蹤中時新聞網