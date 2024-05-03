周五香港恆生綜合指數收盤升268.79點或1.48%，為18475.92點。國企股(H股)升1.7%，為6547點。科技指數升2.7%，為3971點。
網路科技股持續走強，阿里巴巴升4.1%，京東漲5.5%，網易升4.7%，嗶哩嗶哩炒高6.9%。
比特幣反彈，相關ETF也走高，三星比特幣升2.7%，華夏比特幣升2.5%。
商湯在周四大漲36%之後，收跌3.6%。
App叫車公司快狗打車一度漲逾100%，收在升91.5%，報0.68港元。
大陸股市周五休市，香港股市周五全日走高，並為連續第九個交易日的上漲，創下自2018年1月以來最長連漲紀錄。
周五香港恆生綜合指數收盤升268.79點或1.48%，為18475.92點。國企股(H股)升1.7%，為6547點。科技指數升2.7%，為3971點。
網路科技股持續走強，阿里巴巴升4.1%，京東漲5.5%，網易升4.7%，嗶哩嗶哩炒高6.9%。
比特幣反彈，相關ETF也走高，三星比特幣升2.7%，華夏比特幣升2.5%。
商湯在周四大漲36%之後，收跌3.6%。
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