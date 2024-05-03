寶徠（1805）今（3）日召開113年股東常會，通過112年度營業報告書及財務報表等議案。寶徠在112年度完成減資及現金增資後，財務狀況明顯轉佳。位於台北市信義區的豪宅案「松雍」，今年度將完工交屋，預計113年寶徠將可望轉盈。

個案進度方面，寶徠表示位於松山區之「璞園樸園」案，目前已完成結構體工程，將於114年度完工交屋。

另外，寶徠與春保鎢鋼集團、璞園建築團隊共同合作投資開發之林口「華亞高科技園區案」，目前已送件申請建照，將於113年Q4取得建照後推出；位於台北市中山區之「永靜公園」及內湖區之「石潭段」都更案，都更事業計畫正由主管機關審議中，預估將於114年取得都更核備及建照後推出。

新個案方面，寶徠表示，預計114年與璞園在中壢運動公園重劃區合作推出新案；與春保鎢鋼集團預計合作台北市中山區「喜瑞飯店」都更案。

此外，亦積極投入台北市松山區及南港區都更個案之整合及雙北、桃園重劃區個案之洽談，新個案預期將持續增加。