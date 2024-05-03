520就職國宴首度移師台南舉辦，市議會民進黨團3日認為，準總統賴清德在台南舉辦就職國宴，凸顯台南是他的政治起點，顯示他不忘根本，今年是台南400也讓台南被世界看到；不過，國民黨團則強調，此舉彰顯賴清德重視南部的權益，並具有「沖喜」的效果。

民進黨團總召陳秋宏指出，台南是賴清德從政的起點，也是他從政的根本；就職國宴移到台南舉辦，可以提高台南的能見度，加上今年又是「台南400」，更可帶動台南的觀光旅遊，吸引更多人前來台南、認識及了解台南，讓支持者都相當興奮及期待。

國民黨團發言人蔡育輝表示，賴清德首度將國宴辦在台南，彰顯他重視南部的權益，南部同時也是他的大票區，符合他連任的期盼，在政治上的宣示意義是成功的。

不過，蔡育輝還說，台南相繼發生正副議長及光電弊案，讓府城榮光蒙上陰影，國宴在台南舉辦可以「沖喜」一下，淡化外界對台南不好的印象；但「政治歸政治、法律歸法律」，台南的光電弊案及正副議長一審判決無罪等案件，未來還會持續發酵，不會因為一次國宴就脫離關係。