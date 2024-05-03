楊乃文日前在北京舉辦演唱會。（亞神音樂提供）

楊乃文日前在北京舉辦演唱會。（亞神音樂提供）

楊乃文1日在北京舉辦「繆斯MUSE巡迴演唱會」，也是這套巡演的最終場次，拗不過歌迷熱情點歌，楊乃文為北京歌迷驚喜加碼演唱〈明天〉，全場歌迷歡聲雷動。歌迷們也高聲預祝楊乃文以《Flow》專輯入圍今年金曲獎，並順勢敲碗下一張新專輯。

演唱會從磅礡大氣的〈We, Across〉歌聲中拉開序幕，中場表演完〈女爵〉後，楊乃文向滿場觀眾打招呼，熱愛美食的她還分享與同事一行6個人吃了2隻烤鴨，但唯獨歌迷推薦的老北京傳統小吃「豆汁」讓她面有難色：「我沒有想要挑戰那個東西。」引起全場哈哈大笑。

去年楊乃文發行了各界極具好評的《Flow》專輯，歌迷也紛紛給予這張專輯高度讚美，並在演唱會上不斷對楊乃文吶喊「金曲獎」、「歌後」，預祝她在今年金曲獎入圍名單公佈時有好成績，楊乃文聽到歌迷的呼喚，謙虛表示：「我上次就已經講過了，其實唱歌是為了你們，不是為了金曲獎。」全場立刻報以熱烈掌聲。

歌迷不僅期待楊乃文二度金曲封后，也盼望她趕緊發行下一張專輯，不要再讓歌迷等4年，連聲詢問「新專輯呢」？楊乃文只好當場把球拋給音樂總監陳君豪，問「新專輯什麼時候開案」？只見陳君豪立刻承諾「明天」，讓歌迷興奮不已。

伍佰在《Flow》專輯中為楊乃文寫的〈說不出口〉很受歌迷喜愛，全場熱情搖晃著手上的紅色螢光棒並與楊乃文合唱。演唱完畢後，歌迷還希望楊乃文繼續演唱多年前2人合唱的〈一個人〉，讓楊乃文很無奈：「〈一個人〉沒有伍佰，我不唱。而且上次跟他唱〈一個人〉的時候，也都是我在唱，他就拿著麥克風指著觀眾。」雖無法滿足歌迷的這項要求，不過楊乃文還是選唱了〈明天〉，當作送給最終場觀眾的加碼驚喜曲目。