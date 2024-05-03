歌手王力宏2021年底和李靚蕾鬧出離婚風波，雙方在網路上爭執鬧得沸沸揚揚，歷經離婚官司後，王力宏重拾跌落谷底的演藝事業，接連在台灣、美國、大陸等地開唱。昨（3）日深夜王力宏更新貼文，一系列照片卻盡顯老態，掀起網友震驚熱議。

王力宏透過IG一連曬出10張照片寵粉，同時用中英發文寫下：「Great to be back in Quanzhou, see you on stage!很高興回到泉州，期待在台上見到你！」，畫面中他身穿珍珠方格外套，臉蛋帥氣依舊，卻難敵歲月摧殘，抬頭紋、眼角皺紋、法令紋、消失的蘋果肌等。

略顯老態的照片，引發許多網友震驚留言：「婚姻折磨果然還是讓你蒼老了」、「歲月不饒人」、「老了好多」、「你這個太高清了吧？臉上皺褶一清二楚」，不過仍有不少粉絲專注於他的率性與才華，大讚：「期待演唱会！！！！期待每一次見面！」、「大帥哥就是要原圖直出」。