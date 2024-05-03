台水要蓋三坑中繼加壓站，市府辦公展說明現場砲聲隆隆。（呂筱蟬攝）

為讓南桃園地區供水更穩定，台灣自來水公司預計在龍潭三坑老街興建三坑中繼加壓站，市府都市發展局3日舉辦土地變更公展說明會，民代及到場民眾砲聲隆隆，痛批說明會時間地點未確實通知，行徑像「小偷」怕人知道，地方也認為加壓站應設在龍潭女子監獄較合適，誓死反對加壓站設在三坑老街。

都發局3日下午在龍潭區婦女館舉辦「變更石門都市計畫部分農業區為自來水事業用地案」。劉姓民眾印製大量「反」字表達不滿，他說，全體居民反對三坑設中繼加壓站，嫌惡設施不應該在老街入口阻礙觀光，應該設在龍潭女監旁的閒置地是石門水庫南苑的綠地，才不至於影響當地觀光與居民生活。且市府用「偷襲」方式在距離三坑里相對遠的地方辦說明會，居民到場不到10人，有心溝通不會如此。張姓民眾也說，居民表達反對立場若堅持還是要蓋，未來將用生命去抗議。

市議員張肇良砲轟，公展說明會明明可以在三坑老街舉辦，卻要跑到這麼遠，居民都沒有收到通知，根本是要規避民眾的監督，政策推行要開大門走大路聽民眾意見，不解都發局辦公展會為何如此草率，像是小偷的行徑。市議員徐玉樹則說，台水跟都發局站在一起要成就加壓站，對三坑居民而言很難接受，如果非做不可，不要只針對水公司土地作變更，現在三坑老街連一間公廁都不能蓋，要通盤檢討連周遭土地一起變更為公設或住宅用地，才能與地方達到雙贏。

台水二區處副處長吳文忠說明，為減少自來水爆管問題，計畫興建三坑中繼加壓站，而該區域地勢最高點就在龍潭女子監獄，如果中繼加壓站設在此處沒有任何功用，才會在第二抽水站及女監之間找中間點，三坑老街地勢高度最為適合。

都發局則說，辦理都市計畫公展程序依規定書面通知變更範圍地主，另發文給龍潭區公所做公告，這次是都市計畫公展法定程序，本來要在龍潭區公所辦公展說明會，因沒有足夠空間才會選在龍潭婦幼館。另外，三坑老街屬於石門都市計畫範圍，因為當地還有住宅、旅館用地尚未飽和，沒辦法以水公司這塊土地為主軸做整體開發。