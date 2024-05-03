嘉義市積極爭取「嘉義大眾捷運系統藍線」的交通建設，可行性評估期中報告預計6月送中央審核，由於這條軌道主要沿用目前BRT公車路線，必須跨縣市共構，嘉義縣長翁章梁今（3）日在議會答詢表示，路線有7成在嘉義縣，經費龐大需要討論，未來會發展出「雙城結構」。

嘉義市政府交通處已完成連結台鐵及高鐵的「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」可行性評估期中報告，初步規畫全長15.06公里、13個站，4月29日已經市議會一讀通過，預定6月底提報交通部審核，爭取中央統籌規畫及建構這條跨縣市的重要軌道。

嘉義縣議員黃嫈珺要求「嘉義大眾捷運系統藍線建設」案若通過，縣府要納入朴子市。（翻攝自嘉義縣議會官網／廖素慧嘉縣傳真）

縣議員黃嫈珺指出，嘉義市長黃敏惠非常積極爭取這條藍線軌道建設，近年來朴子市也快速發展中，未來若跨縣市開發這條軌道，希望規畫延伸至朴子市，才不會讓消費人潮只流向太保市或嘉義市，朴子市發展也需要交通路網帶進人潮。

翁章梁表示，這條軌道約有7成路線在嘉義縣，未來經費配合款部分嘉義縣可能要負擔7成，需要討論，他已指示縣府建設處要規畫以高鐵太保站為中心的嘉義縣交通路網，帶動區域整體發展。

嘉義縣長翁章梁今天在議會定期大會上對「嘉義大眾捷運系統藍線建設」案答詢。（翻攝自嘉義縣議會官網／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁還說，嘉義縣治所在地的重劃區有367 公頃土地，最快也要5、6年才會發展起來，因而目前來看嘉義市的消費規模較優，會吸引人潮，但太保、朴子已慢慢成熟，後續再擴充量能，也會迎頭趕上，目前是縣市共榮共好，未來則可能發展成朴子太保、嘉義市並立的「雙城結構」。

嘉縣府建設處長郭良江指出，翁縣長對藍線軌道建設是樂觀其成，但建設經費龐大、未來營運問題都必須審慎評估，最好是中央全責辦理。