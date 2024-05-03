全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）3日舉行記者會表示，教育部與各縣市將幼兒園課後延托當政績，但此舉不僅導致課後留園教保人力難尋，甚至學校更找不到特教助理員。（全教產提供）

全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）3日舉行記者會表示，教育部與各縣市將幼兒園課後延托當政績，但此舉不僅導致課後留園教保人力難尋，甚至學校更找不到特教助理員，甚至開出時薪183元的工資，都找不到人來上班。教育部回應，將持續蒐集意見，並與各直轄市、縣市政府會商。

全教產理事長林碩杰表示，特教助理員的下班時段時薪只有183元，且學校經常面臨找不到特教助理員的困境，如果比照《勞基法》，在延托時段，特教助理員時薪應是平時薪水的1.33倍或到1.66倍，呼籲教育部儘速調其下班時段的時薪，最少提高到300元，最好是400元。

教育部表示，為減輕家長負擔，公立幼兒園辦理延長照顧服務自113年寒假起採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣費用，不足費用則由教育部與直轄市及縣（市）政府教育局（處）共同編列經費。

教育部提到，各幼兒園提供延長照顧服務時間，倘有招收身心障礙幼兒，各園得進用教師助理員予以協助，以符應身心障礙幼兒支持服務需求，並由教育部補助其鐘點費。

教育部說，針對上述教師助理員鐘點費，依據《勞基法》每小時基本工資（新台幣183元）的額度設算補助地方政府，以依法保障前開教師助理員待遇。

教育部指出，依照《勞基法》，勞工每天正常工作時間為不得超過8小時，延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過12小時，延長工作時間之工資依規定加給。特教助理員於幼兒園提供延長照顧服務時間工作者，倘符合延長工作時間條件，應依勞動基準法給予加班費。

教育部提到，教學現場迭有反映特教學生助理人員薪資低聘任不易情形，為優化其薪資並鼓勵留任，國教署正研訂補助直轄市、縣市政府及教育部主管高級中等以下學校、幼兒園進用特教學生助理人員作業要點（草案），針對時薪制助理員倘服務時數達一定時數以上且完成在職訓練者，每小時基本工資得加計5％-20％晉薪。

教育部強調，所提幼兒園提供延長照顧服務時間特教助理員時薪問題，將持續蒐集意見並與各直轄市、縣(市)政府會商。