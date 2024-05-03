在缺電危機、售電價格上漲，以及國內廢棄物清理、再生能源、回收再利用等領域的工程量持續增加下，法人預期，崑鼎今年全年的獲利應可望再創高峰。

崑鼎統計，在再生能源領域，迄今已開發太陽光電約163MW開發權案場，設置容量包括已併聯約106MW、興建中約57MW。

對於回收再利用領域，其中廢異丙醇回收，取得國科會及經濟部通案再利用，產能利用率已滿。

水處理業務上；崑鼎指出，目前手中已操作台積電南科再生水廠、新北林口水資源回收中心、操作新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間污水處理設施

。並參與高雄鳳山溪再生水廠營運，以及高雄臨海污水處理暨再生水廠營運。處理廢水總量約2,580萬噸、集團再生水產出總量約4,700萬噸。

另外，在本業的焚化爐操作及管理業務，崑鼎目前操作10座大型都市焚化廠（台灣8座＋澳門2座），並協助業主妥善

處理廢棄物並轉廢為能。統計下來，廢棄物收集、清運與管理量每月約2.3萬噸，佔國內大型都市焚化廠委託代收受管理總量約36％。

崑鼎手中案量金額逾5成來自ESG、循環經濟等綠色工程案量。在全球淨零碳排的趨勢下，市場估，崑鼎今年循環經濟、ESG各類工程數量預期還可持續增加。