高雄市電影館5月獻上大銀幕必看的經典系列，「雙重經典」的《計程車司機》與《疤面煞星》，一睹馬丁史柯西斯與布萊恩狄帕瑪的黑色導演美學、以及奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾的精湛演技；動畫鬼才今敏的首部長片《藍色恐懼：4K數位修復版》和吉卜力工作室的「貓派」經典《貓的報恩》，兩部經典動畫重登銀幕。口碑票房屢創新高的《我的完美日常》與《再見機器人》感人加場，持續放映到5月下旬。

馬丁史柯西斯導演的《計程車司機》，年輕帥氣的主角勞勃狄尼洛在這部黑色經典片中，鞏固了他最具代表性演員的地位。（圖／高雄市電影館）

全台獨家策畫「雙重經典」，以黑幫犯罪片為主題，選映馬丁史柯西斯導演的《計程車司機》，年輕帥氣的主角勞勃狄尼洛在這部1976年上映的黑色經典片中，鞏固了他作為當時最具代表性演員的地位，奧斯卡影后茱蒂佛斯特以13歲之姿初登銀幕，飾演淪落街頭的雛妓，不僅綻放耀眼演技，更是好萊塢史上最佳的新演員演出典範之一。

艾爾帕西諾主演的《疤面煞星》，是他繼《教父》之後再次「黑化」。（圖／高雄市電影館）

「雙重經典」另一部黑幫電影《疤面煞星》，由布萊恩狄帕瑪執導、奧利佛史東編劇，超強的製作陣容加上奧斯卡影帝艾爾帕西諾主演，是他繼《教父》之後再次「黑化」，片中他放飛自我的「崩壞」演出備受注目，儼然為艾爾帕西諾「老大」形象再造巔峰。好萊塢性感巨星蜜雪兒菲佛亦以此片出道，演出黑道老大的女友，絕美性感的形象從此深刻影迷心中。

《藍色恐懼》成果超凡，在千禧年影響了一票好萊塢電影。（圖／高雄市電影館）

大銀幕經典必看《藍色恐懼》以4K數位修復版登場，偶像與跟蹤狂的驚悚追逐將上大銀幕震撼觀眾。今敏導演在回憶錄中提及，他與編劇最初構想將《藍色恐懼》製作成有如1970年代科幻片《第五號屠宰場》，或勞勃阿特曼導演《超級大玩家》那樣的驚世之作。殊不知《藍色恐懼》成果超凡出世，在千禧年影響了一票好萊塢電影，包括《黑天鵝》、《全面啟動》等，可說是當代電影美學的先行者之一。

貓的報恩》以其獨特的魅力和寓意，為吉卜力工作室的不敗神話增添了新的篇章。（圖／高雄市電影館）

由動畫大師宮崎駿親自操刀企畫，吉卜力工作室的「貓派」經典《貓的報恩》在上映22年後再登院線大銀幕，帶領觀眾穿梭宮崎駿宇宙，遊走於日常與奇幻之間的迷人異境，為各個年齡層的觀眾帶來一個幽默並暖心的故事。《貓的報恩》以其獨特的魅力和寓意，為吉卜力工作室的不敗神話增添了新的篇章。

《再見機器人》一句對白台詞都沒有，但狗狗和機器人的友誼，以及他們面臨無可避免的離別都令人心碎。（圖／高雄市電影館）

高雄市電影館本月持續上映口碑佳片《再見機器人》與《我的完美日常》。安錫動畫大獎《再見機器人》一句對白台詞都沒有，但狗狗和機器人的友誼，以及他們面臨無可避免的離別都令人心碎；另一部廣受好評而加碼放映的，是由德國大導演文溫德斯執導、性格影星役所廣司主演的《我的完美日常》，坎城影帝役所廣司在溫德斯的畫面中，將日常演繹得詩意盎然，充滿詩性，是2024年上半年絕對不能錯過的電影時光。

青春影展_《病房裡跳華爾滋》。（圖／高雄市電影館）

歷經20年歷史的「青春影展」將於5／16（四）至5／19（日）在高雄市電影館三樓經典影廳舉行，一共9場放映。今年共有267件影視、動畫類作品報名參加競賽，最終有32部影片脫穎而出，作品分為7大單元：包含陰森的「別問你會怕」、迷茫的「少年吔，安啦！」，以及敘說親情愛情、有搞笑也有虐心的「何處是我家？」、「不適合含淚道別」，「親愛爸比」、「辣妹過招」和「愛唷喂呀！」。今年還特別策劃「焦點導演短片選」，邀請金馬導演靳家驊和王登鈺的精彩作品共同獻映。每場場次皆開放免費索票，週末舉行4場映後座談。即日起於Accupass與高雄市電影館服務台索票入場。

2024臺灣國際民族誌影展_《夢洄》。（圖／高雄市電影館）

亞洲歷史最悠久的民族誌影片雙年展「台灣國際民族誌影展巡演」今年邁入的12屆，從5／4（六）至5／12（日）於高雄市電影館舉行。本屆展演以「媒介／記憶」為主題，精選了蘇弘恩導演的《夢洄》、胡台麗《愛戀排灣笛》、《遇見尚．胡許》，以及甫榮獲金馬獎最佳紀錄短片的《備忘錄》等7部影片。5／11（六）14：00舉辦《夢洄》導演映後講座，歡迎到場聆聽蘇弘恩分享創作歷程。影展巡演所有場次皆開放免費索票入場，即日起於Accupass線上與電影館現場索取。