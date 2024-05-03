信邦4月合併營收為28.21億元，月增0.48%，年減3.12%，為歷年同月次高，且每月合併營收年減幅度已在逐月縮小中；信邦表示，4月合併營收之成長，係汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較3月成長14.49%、4.7%及5.51%。

就產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售佔合併營收82.43%；連接器及零組件銷售佔17.57%；若以產業別銷售而言，綠能產業佔合併營收32.30%；工業應用產業佔28.66%；通訊及電子周邊產業佔16.62%；汽車產業佔14.16%；醫療及健康照護產業佔8.26%。

信邦前4月合併營收為108.41億元，較去年同期減少5.11%；信邦表示，前4月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少10.24%、汽車產業減少7.50%、綠能產業減少7.53%、工業應用產業成長0.18%、通訊及電子周邊產業減少4.15%。

信邦第1季合併營收80.36億元，季增9.13%，年減5.08%，營業毛利為20.74億元，年減6.24%，單季合併毛利率25.8%，季增0.76個百分點，年減0.32個百分點，營業淨利為9億元，年減20.32%，單季稅後盈餘9.12億元，季增51.89%，年成長2.02%，每股盈餘3.8元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來單季歷史次高。

隨著客戶端庫存去化已接近尾聲及各產業需求逐漸回溫，信邦表示，第2季營運將優於第1季。