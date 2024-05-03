展望今年旅遊運輸需求續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，如桃園-釜山、濟州自3月31日起增加為每日1班，桃園、高雄-大阪增加為每週21班，讓旅客更便捷；4月2日也再拓展東南亞的飛航版圖，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂桃園-富國島航線，同日也首航桃園-福島航線，7月、8月也預計將增開台中熱門航線布局，滿足中部地區的旅客及暑假旅遊需求。
《航運股》台灣虎航-創第1季獲利創高 每股盈餘1.92元
台灣虎航-創(6757)公布第1季財務報告，受惠疫後客運班次恢復及新航點布局，單季營收達42.47億元，年增64％，營業利益12.36億元，年增124％，營業毛利率及營業淨利率分別達36％、29％，雖營業外受新台幣貶值影響，稅前淨利10.76億元，稅後淨利為8.61億元，純益率20％，每股盈餘1.92元，營收、獲利均創歷史新高。截至第1季，每股淨值突破10元達到11.35元。
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