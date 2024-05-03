展望今年旅遊運輸需求續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，如桃園-釜山、濟州自3月31日起增加為每日1班，桃園、高雄-大阪增加為每週21班，讓旅客更便捷；4月2日也再拓展東南亞的飛航版圖，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂桃園-富國島航線，同日也首航桃園-福島航線，7月、8月也預計將增開台中熱門航線布局，滿足中部地區的旅客及暑假旅遊需求。