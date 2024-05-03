前台大醫院婦產科名醫黃立雄，因被控以兒子黃博健與網紅「貴婦奈奈」經營的杏立博全醫美診所吸金近2億元遭通緝，逃亡加拿大近6年，加拿大邊境服務局(CBSA)2日將黃立雄及妻子黃林麗真遣返回台，調查局3日接押後將2人移送台北、士林地檢署歸案。檢察官訊後諭令黃立雄50萬元交保，且限制住居、出境、出海，並佩戴電子腳鐐3月，定期電子報到。另黃妻無保飭回，並限制出境出海。

北檢表示，黃立雄涉嫌違法吸金、詐欺涉嫌重大，且於案發前即離境迄今始返國，有逃亡之虞，但尚無聲請羈押之必要，命新台幣50萬元交保，並實施科技設備監控，期間3月，同時限制出境、出海、限制住居。

貴婦奈奈公公黃立雄被爆出，願意回台是因為想用健保看醫生，而去年他才申請到的加拿大居留證，至2027年才過期，但他與妻子年事已高、病痛纏身，且無法負擔加國龐大醫療費，便選擇回台面對司法。

對此，黃立雄則稱，說他是被兒子掛名診所負責人，招攬吸金是兒子及其女友貴婦奈奈處理，案發後，兒子帶著他們一家人跑去加拿大，但加國天寒地凍，他因遭通緝無法在加國工作及旅遊，他年紀大了，想落葉歸根，決定返台。

另被控400萬宗教詐財的黃林麗真則泣訴，她出逃很無奈，因90多歲的母親日前曾病危，她要照顧母親，所以決定回來。

網紅貴婦奈奈的公公黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，妻子黃林麗真（見圖）則因另涉詐欺案也遭士林地檢署通緝，3日回台後被帶往台北市調查處偵訊，隨後移送士檢複訊，訊後無保飭回。（郭吉銓攝）

調查局表示，黃立雄是杏立博全醫美診所登記負責人，2018年與診所實際負責人黃博健及本名蘇陳端的部落客「貴婦奈奈」等人，涉嫌以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，受害人數眾多，2018年11月診所惡性倒閉，估計違法吸金新台幣近2億元。

台北市調查處偵辦期間，貴婦奈奈與黃博健早在2017年11月30日就飛往美國舊金山，再轉赴加國。黃立雄2017年11月13日搭機赴加拿大多倫多。北檢2019年1月8日發布通緝黃立雄。黃立雄妻子黃林麗真則因另涉詐欺案，遭士檢2019年10月28日發布通緝。

黃立雄等人逃亡加拿大後，調查局駐加拿大法務祕書持續追緝，並由駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署移民祕書與加國協調聯繫，透過與加國CBSA協助下，5月2日由CBSA官員自加拿大多倫多隨機戒護黃立雄夫妻返台歸案，調查局3日訊後解送北檢、士檢歸案。