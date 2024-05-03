晶華2024年首季合併營收17.47億元，季減2.81％、年增0.48％，創同期新高。營業利益5.01億元，季減7.89％、年增2％，創歷史次高。配合業外收益躍增，歸屬母公司稅後淨利4.42億元，季增2.09％、年增達17.46％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘3.33元。

觀察晶華首季本業獲利「雙率」，毛利率38.13％、營益率28.73％，雖較去年第四季39.85％、30.31％下滑，仍優於去年同期37.48％、28.3％，分創近10年、近13年同期高。業外收益季增達24.06倍、較去年同期轉盈，主要受惠新台幣貶值帶來顯著匯兌收益挹注。

晶華表示，受惠國際商旅持續回流，台北晶華酒店首季客房營收穩定成長，平均住房率達8成、平均房價逾6600元。加上商務旅客的宴飲酬酢需求、企業復辦春酒及婚宴市場回溫因素，同步帶動餐飲營收動能，使首季營收及獲利雙創同期新高。

展望後市，隨著國際航班增加、大型國際會展陸續舉辦，晶華看好台北晶華平均住房率及房價可望持續攀高，繳出超越疫前佳績。共構的麗晶精品目前除了櫃位滿租，並持續強化品牌組合，盼作出市場區隔、穩固忠誠客戶關係，看好帶動精品業績再一波成長。

餐飲方面，晶華表示，目前母親節當周餐廳訂席已達逾9成，端午粽禮業績續朝3400萬元目標邁進，預計可年增約10％。受惠母親節餐敘及端午節粽禮在館內外各餐廳與零售通路的銷售業績拉抬，將為集團第二季營收挹注強勁動能。

而「晶華冠軍牛肉麵禮盒」5月1日也正式在英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等歐洲6國開賣，上架當地知名超市，首度將銷售版圖擴大至歐洲大陸，預估1年可為集團帶來1000萬元營收，成為集團新成長引擎。

除持續提升營運績效，晶華亦積極規畫進行永續行動，繼3月台北晶華酒店成為全球性永續旅遊組織EarthCheck台灣首位認證會員後，集團4月宣布台北晶華全館將在2026年底前換用「非籠飼雞蛋」，旗下各酒店餐廳則將陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換。