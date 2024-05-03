台中市影視發展基金會為鼓勵影視人才創作、扶植台灣電影產業進而提升電影製作環境，訂有「獎勵電影事業計畫」。市議員陳俞融3日質詢指出，近來因《周處除三害》在大陸爆紅，台中市新聞局大肆宣傳有回收，但其餘兩部沒有收益卻隻字不提。副市長鄭照新表示，獎勵金是以支持產業為主，不以賺錢為目的。

市議員陳俞融表示，台中市影視發展基金會訂有「獎勵電影事業計畫」，每年編列500萬預算，從2021年起至2023年4月底，市府3年來投資5部電影，除了兩部未上映外，僅1部《周處除三害》有回收，市府就開始大肆宣揚，但卻隻字不提兩部沒有收益，補助成效差，等於6成6未回收。

其中2021年花400萬補助電影《失能少年》，票房僅82萬，不但完全無法回收投資金額，且該片全片有超過80％場景都在高雄發生，台中市補助失去初衷；而2022年除補助《周處除三害》外，還補助《車頂上的玄天上帝》，明明票房全台有1200萬，超過當初補助金額卻未回收。

新聞局長欒治誼表示，獎勵電影事業出發點不是以回收投資為首要目標，以市府投資《周處除三害》的金額能得到各界迴響，對台中市已值得。至於部分電影未回收，因為要扣除該電影所有支出成本，才會決定是否啟用回收機制。

陳俞融也說，依文化部統計，台中為全台第二大票房城市，但卻未獲相應藝文資源，台中流行文化及藝文活動缺乏，從金馬獎典禮2008年最後一次在台中舉辦，距今已16年，而金鐘獎、金曲獎典禮更未曾在台中舉行，實在有愧於文化城美譽。

陳俞融建議，可利用北區現有廊帶空間，重振台中流行文化及藝文活動，積極與台體大協商，優先將長期閒置的文英館、中興堂納入活化範圍，並結合附近商圈進行整體再造，打造台中流行文化博物館群，擺脫台中老氣、缺乏文藝、流行活動的印象。

市議員張芬郁則提出，市府投資近8億在霧峰興建中台灣影視基地，地方期待影視產業人才從小紮根；但據新聞局成效報告，影視基地開辦4年，累計辦理人才教育課程53梯次、1319小時、參與人數4436人，換算後每人17.8分鐘，卻聲稱可「厚植在地影視人才實力」，新聞局應善用該基地，落實為台灣培育影視產業人才，發揮中台灣影視基地存在的價值。

副市長鄭照新表示，獎勵金以支持產業為主，不以賺錢為目的，獎勵金的回收是基金會的鼓勵機制，鼓勵除了在藝術創作外，也可以往營利方向前進，重要目的是支持電影產業，並且支持產業跟台中故事做結合。

新聞局指出，依據財團法人台中市影視發展基金會獎勵電影事業相關辦理原則，凡在台中拍攝、與台中城市故事有關，或能行銷台中之作品均可申請補助，此為共好機制，台中與電影產業站在一起。