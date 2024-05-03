「路竹產業關聯生活社區」將在5月6日開始公開展覽，高雄副市長林欽榮3日指出，「路竹第四次通盤檢討作業」2021年8月開始，公告徵求意見，並辦理座談會歷時兩年多，期間，為了推動路竹西側農業區新設產業園區開發，更召集高市府都發局、地政局、捷運局、經發局、交通局暨路竹區公所等單位召開16次跨部門會議，舉辦九場地主工作坊，詳細聽取民眾建議及地方訴求。

同時，路竹區公所也動員協助辦理家訪調查作業，經過蒐整各界意見，為了推動20分鐘淨零生活圈規劃，針對「交通建設」、「捷運聯開」、「生活機能」及「產業發展」等發展重點，提出都市計畫檢討的內容。

高雄都發局表示，路竹都市計畫現行計畫人口為3.5萬人、人口達成率已超過95％，加上岡山路竹延伸線第二A階段將設置5座車站，預計2027年完工，串起北高雄S廊帶沿線路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，可直接服務岡山、路竹地區居住與科技產業就業人口，隨著高雄半導體S廊帶成形及捷運建設，路竹都市計畫必須大幅配合調整。

都發局說，此次檢討是依據都市計畫法第26條規定辦理，其中之一是，在鄰近路科園區北側，規劃49公頃的「路竹產業關聯生活社區」，目前初步已取得過半地主人數與面積土地同意納入整體規劃開發，未來預計規劃16公頃產業用地及20公頃住商生活腹地，搭配13公頃公設用地，形塑出路竹發展新動能的核心區域。

除了上述發展核心外，配合捷運岡山路竹延伸線施作，高市府也在路科南北兩端，劃設RK6、RK7捷運開發區，引導朝TOD導向發展並擴大捷運建設效益。

都發局表示，這次通盤檢討是十幾年來在路竹都市開發的重要突破，也回應大高雄產業S廊帶建設，帶動人口移入機會，可望為北高雄注入新的發展動能，提升產業、生活環境及北高雄人口成長。