墾管處舉行珊瑚保育月系列活動之一的淨海活動，已經沒有看到漁網。（墾管處提供／羅琦文屏東傳真）

正值墾丁珊瑚礁生態保育月，近日更是珊瑚產卵季節，日前卻有潛水教練在墾丁熱門潛水景點後壁湖生態保護區海底，發現長約10公尺的漁網在珊瑚礁上漂動，墾丁國家公園管理處表示，與保警持續巡查重點海域，呼籲民眾共同守護海洋生態。

發現大型漁網的潛水教練將影片貼上網路社群並指出，保育區內近日發現很多網子，這已經是這周的第2張，有點諷刺的是，正在海洋大事珊瑚產卵盛況，因擔心危及生態，珍貴珊瑚礁被扯壞，在看到後已將漁網清除；也有網友回應，不久前在白砂灣也收到一張。

墾管處表示，據了解這起漁網事件發生在4月26日，當天發現的潛水教練已經清除，墾管處在4月28日舉行的珊瑚保育月系列活動之一的淨海活動，已經沒有任何漁網。

墾管處強調，國家公園範圍內禁止近岸漁獵行為，墾管處保育課定期有巡查作為，針對違規及廢棄漁網拆除，近年當地保育觀念提昇，許多違規漁網很快就會被潛水民眾拆除，淨海活動發現的漁網廢棄物已經減少許多，類似違規漁網仍建議發現後報案處理，以免與漁網所有者發生衝突，造成自身安全危險。

事實上，墾丁海域不時會發現違規漁網，有潛水客指出，雖然漁民討生活很辛苦，但這些違規漁網不但容易破壞珊瑚礁生態，也曾聽聞有纏住海龜導致海龜溺斃事件，若是纏到衝浪、浮潛、潛水、游泳等活動的人，後果更不堪設想。