謝欣穎切蛋糕，象徵此次影展將帶影迷大開眼界。（光點台北提供）

謝欣穎3日出席「2024臺北文學．閱影展」記者會，提到1日剛過39歲生日，男友王柏傑曬出親吻她的甜蜜照，放閃喊「生日快樂女神，妳辛苦了」，她大方表示一直都不避諱發2人的合照，雖然王柏傑在發文前沒有先給她看過，「但他發的時候，我問他在幹嘛的時候，他也是有給我看，而且他是發照片前會顧及現場每個人狀態的類型」。

謝欣穎表示，家裏對於逢九沒有忌諱，「但就是不要吹蛋糕上的蠟燭就好」，提到即將邁入4字頭，她有感而發地說「現在這個年紀期許都比以前少很多，就是身心健康，雖然很基本，但是最難達成的」，也發現自己這幾年好像變得比較有耐心，「脾氣變好，看待工作上的態度，以前我都會覺得就是一個工作要完成，現在學會去享受這件事，不是很制式化，不過我也比較佛系，以前許願40歲前可以拿獎，好像覺得一切都順其自然」，至於是否會想要存錢買房，她表示有和王柏傑達成共識，「目前沒有想要買，因為每個月的房貸不太划算，如果買可能也會先幫家人」。

她日前剛收到王柏傑送的一隻小梗犬Cooper，謝欣穎說「半算生日禮物」，表示因為自己太思念2年多前過世的愛犬Cookie，「一直很猶豫要不要再養狗，在拍戲時就覺得人生好像還是有需要生命陪伴」，並透露，自己這陣子都在陪伴愛犬，「柏傑可能還好吧，他現在台中拍攝《96分鐘》，狗狗比較需要照顧」，不過之前2人有去逛了人生第一次的寵物展，「牠是天使狗狗，滿聽話，都不會亂咬，如果不聽話，我也是會直接講出來」，更笑曝「我是媽媽，但柏傑都會故意說『去找嬸嬸』，就是我，不過他是很稱職的爸爸啦」。

今年適逢文壇傳奇馬奎斯逝世10週年紀念，特別規劃以拉丁美洲文學大師馬奎斯及超現實主義電影之父布紐爾作為影展主題。謝欣穎說，作為演員時常透過表演工作看盡人生百態，永遠用開放的心胸面對這個世界。記者會現場謝欣穎更致敬布紐爾導演的經典之作《安達魯之犬》，一刀劃開特製的造型眼球蛋糕，除了象徵此屆影展將帶影迷大開眼界之外，也希望電影能不斷打開自我的視野，帶來演員一職新的靈感與刺激。

「2024臺北文學．閱影展」將於5月24日至6月6日在光點台北及光點華山舉辦，票券於5月10日（五）中午12點起於OPEMTIX系統啟售或親洽光點台北服務櫃台。