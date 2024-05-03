每年5月是報稅的時間，但卻有不少家庭因為簡單的報稅而發生爭執。一名女網友透露，爸媽生病後都住在她家，平常的花用都是她與先生在負責，沒想到報稅時大哥沒通知直接報扶養，大嫂還嗆「長子報爸媽本來就很正常」，讓她忍不住上網抱怨；有人則建議，可以向國稅局檢舉申報不實，或是同樣報扶養父母，並把這一年的花用單據都留好當證據，等政府來查。

女網友在「匿名公社」表示，父母去年2月生病後都住在她家裡，不論是吃的、喝的還有看醫生的錢都是她跟先生在承擔，大哥不負責也不幫忙出醫藥費，近日報稅時竟在未通知的情況下直接報爸媽扶養。

原PO提到，雖然過去一直都是給大哥報，但那是因為她跟弟弟懶得計較，而今年的狀況明顯不同，且爸媽北上跟她住後，大哥一家人還火速搬回老家，「大嫂說是怕有小偷，明眼人都知道，他們就是想先佔先贏」。

其他人看完後則說「我是小孩被婆婆拿去報扶養好幾年，她退休之後又說要把小孩讓給小叔，超會算」、「台灣人傳統的長子長孫觀念，常造成這些號稱長子長孫的人物覺得得到是應該的，付出是他人的事，自己就是老大心態」、「我覺得你跟弟弟不該不搶老家，就是因為兄嫂太靠夭才一定要搶老家，憑啥給他們好過？」

也有人建議「請保留看診照護及所有老人家的所有生活開支，儘量以正本紙本為主。其老人家的奉老金請用個人名義轉帳至父母親戶頭，再請父母親去領出來花，轉帳的存簿勿丟，以後上法院爭產時會用到」、「跟國稅局檢舉啊！沒有誠實申報」、「建議你們也去申報，就讓稅捐處去查誰真正在扶養，建議醫療和所有爸媽用到的單據都留著當證據」。