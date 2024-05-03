刑事局警政監林明佐涉嫌在擔任台中市警局刑事警察大隊長期間，與網路博弈集團過從甚密，去年在共辦一起案件時疑似洩密，2日遭台中地檢署依洩密等罪搜索聲押，台中地方法院今3（日）裁定羈押禁見。

刑事局回應表示，依警察人員人事條例第29條規定，陳報內政部警政署予以林員立即停職處分，刑事局秉持勿枉勿縱原則，全力配合檢察官後續調查偵辦，林員如違法確定，刑事局絕不寬貸，從重議處，並陳報警政署追究林員於台中市刑大任職期間，相關考監不周人員行政責任。