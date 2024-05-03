受歷史性日元貶值和物價上漲影響，日本人的海外旅遊選擇呈現「花費低、距離近、時間短」的趨勢。疫情平息後的首次黃金週長假，首爾和台北已經超越夏威夷，成為日本人海外旅行首選。

日本旅行社巨頭HIS指出，黃金周期間海外旅遊預約人數較2023年同期增加23.2％。最受歡迎的旅遊目的地是韓國首爾，台北則次之，顯示出日本人偏愛距離較近的亞洲國家。疫情前經常排在首位傳統度假勝地夏威夷檀香山則降至第三位。HIS負責人分析稱：「因日韓關係改善，去韓國旅遊的人數有所增加。香港迪士尼樂園因為今年推出新設施也很受歡迎」。

調查指出，海外旅遊平均花費較去年同期減少1.5％至20.49萬日元（約4.3萬新台幣）。平均旅遊天數較上年縮短1日至6.0日。據悉，前往其他東亞國家的行程以4天為主。人數雖較去年有所成長，相對於疫情前的2018年仍減少46.7％，尚未全面恢復。

日本4月底至5月初是國定假日較為集中的時段，今年從4月27日（周六）開始，加上中間的零散國定假日，只要從4月30日至5月2日請假三天，到週末最長可以擁有10天連假。