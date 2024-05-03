智慧能源領導品牌泓德能源響應臺南建城400年慶祝活動，成為臺南市美術館（以下簡稱「南美館」）「沃克、海怪、炮火與他們：熱蘭遮堡400年」展覽唯一贊助夥伴，將與地方的互動共好延伸拓展至藝文領域。泓德能源也特別提供本此展覽票券給在地合作夥伴，包含協助案場執行生物多樣性的地方環境保護團體，以及執行能源教育的學校，共同推廣美學教育。

【泓德能源積極推動ESG 重視三生共好與藝文發展】

泓德能源董事長謝源一分享：「讓提供淨零解方的再生能源公司上市，是我的夢想；落實 ESG、讓公司永續成長，則是我的使命。」泓德能源2016年成立後，將公司營運策略與SDGs理念相結合，持續推動ESG三大層面。本次不僅是南美館「沃克、海怪、炮火與他們：熱蘭遮堡400年」展覽的唯一贊助，同時也是泓德能源第一次贊助視覺藝術，董事長謝源一特別邀請地方工作同仁一起參與導覽，期盼同仁們在工作之餘，也可以透過藝術欣賞，抒解情緒、豐富生活與心靈。

【泓德能源盼複製日運案場成功經驗 藉綠能資源支持地方發展】

泓德能源秉持生產、生活、生態「三生共好」原則營運漁電共生案場。以台南日運漁電共生案場為例，案場規劃施工致力減少生態衝擊與地景擾動，保留的候鳥棲息地與紅樹林生態區正與環境保護團體合作進行相關規劃。養殖團隊樂於和在地漁民交流養殖技術，也歡迎返鄉青年加入以培養台灣新一代養殖人才，更與多方通路洽談策略聯盟，來協助在地養殖產業鏈發展，進一步帶動當地就業機會。日運漁電共生案場發展再生能源並兼顧漁業發展與環境保育，因此榮獲2023年「TSAA台灣永續行動獎」銀獎肯定。泓德能源乘著再生能源發展契機深耕台南，並於南美館五週年、臺南建城400年之際共襄盛舉，為人文藝術發展盡一份心力。