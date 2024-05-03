上洋表示，近年積極展開旗下事業多角化布局，從家用空調、商用空調、大型冰水機到自助洗衣、高端精緻乾水洗、生活小家電等，均有新突破，不過也因應營運成長，去年起積極擴編，並購入新北、高雄不動產以供未來營運所需，雖然短期增加營運成本，但從長遠來看，將更有助於各品牌深度發展。

上洋攜手三菱重工在台推出多款全新家用、商用、VRF空調全系列商品，上洋表示，隨著天氣逐漸轉熱，空調預期將能穩定於銷售軌道上發展，此外，空調產品5月份打入新通路全國電子及家樂福，加上先前大潤發、特力屋、愛買、神腦國際等3C連鎖銷售通路，未來更多面向提供服務。

此外，高端精緻乾水洗品牌「RIV」繼去年插旗新光三越A4後，4月也再進駐新光三越台北站前店，總門店已達9間，今年目標總店數將達15間，更為目前唯一進駐百貨店的洗衣品牌，同時擴大洗衣部門團隊與廠區，期望能帶動乾水洗產業升級與轉型。