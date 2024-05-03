睿禾控股為台灣能源整合服務商，5月2日下午於昆士蘭議會廳，在台灣駐澳大利亞代表徐佑典與昆士蘭副州長 Cameron Dick共同見證下，睿禾控股完成並簽署與澳洲綠氫大型專案H2U(以下簡要描述該專案）的台灣區獨家合作計畫。

該計劃透過利用澳洲便宜的綠電與土地，提供十分具有價格競爭力的綠氫，並轉化合成為綠氨，透過海運運輸至台灣。本計畫為澳洲境內少數成熟且大型的綠氫專案，第一期的計畫預計年產1百萬噸的綠氨，並於2028年完成工程，並開始投產。整個計畫預計於2032年達到4百萬公噸的綠氨年產能。

徐佑典表示，台澳產業互補，長久以來是緊密的經貿合作夥伴。台灣政府宣示2050年的淨零轉型，透過澳洲豐沛的天然資源所產生的綠氫，將能協助台灣達到減碳目標，也促進兩國在永續能源的議題上有更多合作。

Cameron Dick表示，合作計畫是一項非常重要的協定，這是在昆士蘭州生產綠氨並出口到台灣的第一步。對於昆士蘭州不斷發展的氫能產業以及更廣泛的台灣與昆士蘭州雙邊關係來說，這是一個重要的里程碑。

睿禾控股在能源署與澳洲辦事處商務處積極協助下，經過為期12個月的台澳往返與評估，終於簽訂台灣企業第一紙鎖定綠氫料源的獨家開發計畫。H2U並表示，本計畫共同開發的參與者包括日本三菱重工、韓國東西電力、澳洲皇家孚寶及奧瑞康公司等, 皆是國際上投入氫能發展的能源與運輸巨擘，未來也將協助睿禾控股規劃運輸、儲存與發電的基礎設施設計、發包與維運。

睿禾控股也表示，共同開發合約當中，睿禾控股將進一步整合台灣過去在半導體水資源處理領域的技術，並引導更多台灣廠商將相關技術帶入電解水製氫的領域。睿禾控股也將提供再生能源電力預測與調度的技術，進行綠電電解產氫的電力調度服務。也期待此一合作，能強化台澳之間永續能源的戰略合作與夥伴關係。