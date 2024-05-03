上市建商皇普建設持續自我進化，不僅順應趨勢在ESG公司治理等方面取得優越成績，股價也屢創新高。秉持著不斷追求卓越的品牌初心，皇普積極導入BIM與PES兩大機制，引領業界之先全面運用最新的「科技建築」概念蓋房子，打造零死角的安心建築。

皇普建設自新的經營團隊接棒以來，展現旺盛的企圖心與執行力，至今已完成許多業界創舉，贏得購屋族一致好評並引來同業爭相效法，短短數年就讓皇普這間老字號的建設品牌脫胎換骨，重視品質與創新形象深植人心。

有鑑於政府近年推出多項打炒房政策，自住型買方成為房市消費主力，國內外政經情勢與房地產經營環境也都出現重大轉變，皇普建設認為，建設公司要在這樣的環境條件下生存，最重要的就是提升客戶滿意度，進而得到市場與消費者的認同，而「產品力」與「品牌力」正是其中兩大關鍵。

為順應新的市場趨勢、滿足自用客戶需求，皇普建設除了從選地開始就替消費者嚴格把關，於提升產品力方面更是不遺餘力，去年起積極導入BIM與PES兩大機制，運用最新科技蓋房子，並透過專業工程監督管理，消弭傳統營建方式可能出現的誤差，全方位打造零死角的安全建築。

皇普建設解釋，所謂的BIM（Building Information Modeling）建築資訊模型，是一種用於建築業的數字化建模技術。作法上是將建築物的物理與功能特性以及工程資訊整合到一個全面的電腦化模型中，透過生成視覺化的3D模型模擬興建，提供整個建築生命週期中最佳的執行方案。

皇普建設表示，BIM能夠克服傳統建築方式的多個痛點，首先，BIM可以提供更準確的設計和模擬，減少設計階段的錯誤與瑕疵，節省後續修正的成本與時間，同時也可促進不同專業團隊之間的協作與溝通，確保各方都能夠基於同一個數字化模型進行工作，有效減少各施作單位對於資訊的誤解與溝通障礙。

此外，BIM因整合了從建築規劃、結構、機械到水電工程等各方面的資訊，使得資訊可以更全方位、即時地共享與查詢，大幅提高工作效率與準確性，並且提供了整個建築生命週期中，包括設計、建造、運營和維護等各個階段的資訊管理與維護，使得建築管理更加全面與持續。

皇普建設指出，除了通過BIM技術數字化建模技術與信息整合功能，提高建物興建時的精準度與可控性，為減少人為疏漏，皇普還同時引進了專業工程監督PES(Professional Engineer Supervisor)機制，透過專業第三方機構的監督、查驗與認證，以確保營建過程中的每個環節都做到零瑕疵。

「每一家建設公司都要有它不可取代的核心價值！」皇普導入上述二大機制，雖然較同業付出更多成本，但這些看不見的成本，卻是皇普的堅持，是對消費者負責以及對自我的不斷期許，反映在客戶居住空間的安全性、舒適度上，最終將成為看得見的居住品質與品牌價值。