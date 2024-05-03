位在總統府前的介壽公園，從1963年落成至今已經超過60年。建國里長許瀞尹於中正區里長會談中提案，希望北市府能夠介入修整，並且考量博愛特區去年適逢午後強降雨，常常出現淹水的情況，許瀞尹也建議改建時應融入水資源再生利用。對此台北市長蔣萬安、公園處都允諾辦理，並將編列預算於2025年啟動改建計畫。

台北市長蔣萬安3日上午參與中正區里長座談活動，而首位提案人為建國里長許瀞尹，她表示，位在總統府前的介壽公園，是象徵國家花園般的存在。可是近年來因為極端氣候影響，午後常會有強降雨，博愛特區淹水狀況頻傳，「總統府前淹水，可以說是國家顏面掃地，永續宜居城市也不應該是口號。」

許瀞尹指出，象徵國家花園的介壽公園，目前設施包括白色恐怖紀念碑和中、西式花園三部分，紀念碑廣場在中式公園，與地形完全不相容的設施，下沉式廣場使用率極低，一般不會下去參觀，排水系統不佳，還有垃圾問題，夜間黑暗成治安死角。

許瀞尹認為，介壽公園應予以改建，並融入水資源再生利用、雨撲滿等概念，中式公園水池來源可養魚用，西式公園花卉植栽可灌溉，多的水再送到紀念碑廣場資源利用，設置水幕，以水資源生生不息概念表達追思撫平歷史傷痛，還可儲水降溫，並當做蓄洪池，解決淹水困境。 打造成國家級環境永續歷史教育的場域。

對此蔣萬安表示，介壽公園是國際重要訪賓必經之處，攸關國家門面，公園已不如往年，還有排水系統問題，北市府將啟動公園改造工程，今年將編列明年度工程預算改造介壽公園，同時設計規劃將充分考量地方和專家意見。

公園處說明，介壽公園位在總統府前，約1300平方公尺。由於臨近總統府前，歷年有針對景觀種樹木，有種些杜鵑、流蘇、風鈴樹，但至今已有60年歷史，已經與市長討論好，預計於2025年開始。

國家人權博物館則表示，針對里長提及照明部分，會開到凌晨才會關閉，里長有需要調整可以配合，另配合清潔公司做打掃。淹水部分，已經確定公園排水系統沒問題，未來若要調整白色恐怖受難者碑牌的話，也會詢問受難者團體及後代的意見。