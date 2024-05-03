有些情侶因個性相近而交往，有的則是性格互補而在一起。《搜狐網》運勢專欄分享4組天生絕配星座男女，他們容易互相吸引，成為彼此最特別的存在，只要一個眼神或一句話，就能讀懂對方的意思。

▎水瓶座＆射手座

射手熱情又開朗，水瓶則是安靜溫和，雖然個性差異大，但他們好奇心都很旺盛，嚮往自由的生活，不僅心思敏感，而且分析能力強，射手容易被水瓶身上的藝術家氣質吸引，水瓶則是被射手的活力而煞住，相處後價值觀相近而交往。

▎牡羊座＆金牛座

牡羊和金牛個性都比較懶惰，完成分內的工作後，就會想好好休息，兩人總是一起窩在沙發上滑手機，就算一整天都沒做事，也不會碎念彼此，反而很享受這種慵懶時光，生活作息相似，可說是絕佳組合。

▎天蠍座＆巨蟹座

天蠍和巨蟹容易相互吸引，擁有敏感又渴望溫暖的心，無論發生什麼事情，總是堅定的站在彼此身邊，巨蟹喜歡安逸的生活，常讓人感到無聊，但天蠍卻能看見他們內心的有趣，巨蟹能夠察覺天蠍的內心變化，懂得彼此欣賞。

▎雙子座＆射手座

雙子活潑且腦筋動得快，但比較孩子氣，面對喜歡的人，甚至會變得無理取鬧，但對於射手來說，反而是雙子可愛的特點，他們願意無條件地包容另一半，就算任性也無所謂，成為伴侶最可靠的支柱。

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