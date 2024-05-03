520即將到來，為凝聚新內閣的向心力，新內閣團隊3日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，協助新行政團隊凝聚願景，增進共識，準總統賴清德及副總統蕭美琴分別將在開幕式及閉幕式致詞勉勵新閣成員，賴清德也將提出自己對AI內閣團隊的期許。

新內閣「新生訓練」策勵營不同以往，過去會舉辦二天一夜，利用在陽明山的地點讓閣員在山上練功，且讓新首長彼此交流認識，但這次是同黨執政，沒有政黨輪替，因此僅舉辦明天這一場，各部會新任首長將於9點半報到，10點活動正式開始。

上午由準閣揆卓榮泰開場白後，總統當選人賴清德將說明未來施政藍圖，由民進黨黨團總召柯建銘及幹事長吳思瑤說明國會溝通與技巧，會對三黨不過半的政治生態分析，並提出教戰守則。下午場則由卓榮泰對新閣員談話，提出期勉，接著由副院長鄭麗君報告「國家希望工程」的推動藍圖，說明賴清德重要政見的重點施政方向，而副總統當選人蕭美琴則會在閉幕時致詞。

此外，策勵營還安排綜合座談，活動至傍晚6時結束。而新閣員也會利用中午用餐時間與下午茶敘時，相互認識，為未來培養默契。