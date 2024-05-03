女星張文綺自歌唱節目出道，也推出不少音樂作品，後來除了跨足綜藝圈，也積極經營副業，事業一飛衝天，但張文綺其實是個眾人皆知的「傻大姐」，近日圈內好友徐凱希就在節目上爆料，透露有次張文綺不僅忘記穿內衣出門，還完全沒發現，一度讓徐凱希陷入自我懷疑：「以為是造型。」

徐凱希日前在《同學來了》分享張文綺豬隊友的事蹟，她直言對方「笨到人神共憤」，起初只是認為對方腦袋不靈光，沒想到認識後才發現，對方比自己想像中誇張，就連身邊朋友也都懷疑對方是不是裝出來的。

她接著透露有次兩人一起工作，因為在同一間休息室妝髮，所以等到要上場時，她突然發現對方的服裝有異狀，「胸口那邊怎麼感覺有顏色，然後凸凸的」，沒想到對方「居然沒有穿內衣，她忘記把小可愛的胸墊放上去」，讓徐凱希當場嚇傻。

由於張文綺當時的衣服剛好是白色薄紗，所以走光特別明顯，「等於她只穿一塊布出門」，但對方完全沒有發現，讓徐凱希一度懷疑自己：「這是正常的嗎？是造型嗎？」結果對方是真的激凸，令全場來賓聽了都傻眼。