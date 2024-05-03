卜學亮、徐新洋、佛瑞德、莎莎、蔡黃汝今（3日）出席東森《Chill Chill 懂事長 》開棚記者會。去年與俄羅斯籍Soa（宋蕊安）結婚的徐新洋，透露首集邀請爸爸徐乃麟上節目，徐乃麟開出優渥條件「催生」，讓他當下心動到想馬上回家「做人」。
莎莎爆料，徐新洋聽到徐乃麟的誘因，讓徐新洋錄到一半突說：「我可以先回家生小孩嗎？」他今笑言，聽到之後真的感到心動，「他說了比錢還要好的東西，是愛」，接著表示真正的誘因等到節目播出就會知道。
徐新洋透露，這次主持前有特別向徐乃麟討教主持技巧，「問了很多，之前有跟爸爸一起主持過一次，這次輕松很多，可能因為他不在我旁邊，壓力瞬間沒有，可以自由發揮滿好的」。莎莎也說，徐乃麟看到徐新洋的表現後，有幫他打了滿不錯的分數。
卜學亮繼《我的明星村長》又接《Chill Chill 懂事長 》，他謙虛表示最近的確接到滿多節目邀約，「滿開心的，而且我現在合作的都是年輕人，俊男美女比較多，我在年輕人身上學習到比較多當下流行、關注的事情，主持過程中我也跟著大家一起成長，滿愉快的」。
#徐乃麟 #徐新洋 #莎莎 #卜學亮 #Chill Chill 懂事長
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。