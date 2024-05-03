累計台光電2024年前四月營收達179.63億元，年增76.8％，已逾2023年上半年營收。

台光電日前召開法說會，據其法說會資料，台光電預估2024年總產能上看430萬張，2025年馬來西亞廠投產，加上大陸中山廠擴產25％，2025年底總產能預估達550萬張，相當於產能提升28％。

台光電引述資料表示，2023年至2025年銅箔基板年複合成長率達10％，然而高階CCL（包含HDI、高頻高速）成長動能更勝一籌，達27％，伺服器的占比將一路成長。

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