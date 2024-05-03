累計台光電2024年前四月營收達179.63億元，年增76.8％，已逾2023年上半年營收。
台光電日前召開法說會，據其法說會資料，台光電預估2024年總產能上看430萬張，2025年馬來西亞廠投產，加上大陸中山廠擴產25％，2025年底總產能預估達550萬張，相當於產能提升28％。
台光電引述資料表示，2023年至2025年銅箔基板年複合成長率達10％，然而高階CCL（包含HDI、高頻高速）成長動能更勝一籌，達27％，伺服器的占比將一路成長。
銅箔基板大廠台光電（2383）4月營收勁揚，單月營收以50.6億元締造歷史新高紀錄，月增8.7％，也較去年同大幅成長80.5％，在淡季繳出旺季營收水準，因應客戶產能需求，台光電在大馬、中國同步擴產。
累計台光電2024年前四月營收達179.63億元，年增76.8％，已逾2023年上半年營收。
台光電日前召開法說會，據其法說會資料，台光電預估2024年總產能上看430萬張，2025年馬來西亞廠投產，加上大陸中山廠擴產25％，2025年底總產能預估達550萬張，相當於產能提升28％。
台光電引述資料表示，2023年至2025年銅箔基板年複合成長率達10％，然而高階CCL（包含HDI、高頻高速）成長動能更勝一籌，達27％，伺服器的占比將一路成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。