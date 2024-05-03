ESG浪潮席捲全球，淨零碳排已成為目前趨勢。在台灣ESG領域媲美奧斯卡獎的《遠見》ESG企業永續獎，已邁入第二十屆，在319件共192家企業參賽獲獎率僅20.1%。2日舉行贈獎典禮，首度參獎的鈺祥企業，獲得傑出方案「低碳營運組」中小企業獎。

領先全製造業界，首創訂閱制服務協助客戶減廢減碳，能夠持續享有優質舒適的空氣品質，客戶只需關心潔淨空氣的體驗，而後續的碳排放與廢棄物處理則可以放心交給鈺祥。以獨家完善的7R循環經濟規劃及獨家專利濾網再生技術，經過工研院認證，再生濾網至少可重複使用十次以上，有效減少廢棄物產生。台灣在地化生產製造更是確保有效地減少碳排放，實現環保永續目標。

鈺祥企業董事暨副總經理莊士顯受獎表示，鈺祥向來秉持著創新、綠色發展理念，我們相信只有持續創新並承擔起環保責任，才能迎接美好的未來。讓我們齊心協力，利用濾網訂閱制服務發展，走向節能減碳的目標邁進，共同實現永續經濟的美好願景。

為了實現更高效的運作，鈺祥企業整合了SAP ERP系統以及Salesforces CRM系統，進行數位優化及數位轉型。這兩套系統能夠自動捕捉真實活動數據，確保數據的完整性、精確度、可信度及一致性。透過戰情看板的匯總，客戶隨時能夠檢視產品生命週期及碳足跡，實現更全面的數據管理。

鈺祥訂閱制的推出，協助更多客戶實踐綠色生活，走向淨零碳排，引領新一波的產業變革潮流。成效更榮獲遠見ESG企業永續獎的肯定，推動行業朝向更加環保永續的方向發展。