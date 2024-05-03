美國國防部最近授予諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）公司一份估計價值 70億美元（約新台幣2262億元）的重要合約，用於B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）維護和現代化合約，還將搶先試運行B-21突襲者轟炸機（B-21 Raider）的任務規劃系統，到時候B-21機隊組建時就能省去很多時間。

本次合約明定，維護和現代化工作會在所有相應的空軍基地進行，其中包括密蘇裡州的懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）、奧克拉荷馬州的廷克空軍基地（Tinker AFB）、俄亥俄州的賴特帕特森空軍基地（Wright Patterson AFB）、加州的愛德華茲空軍基地（Edwards AFB）和猶他州的希爾空軍基地（Hill AFB），預計會在2029年5月完成所有的工作。

隨著B-21 突襲者（Raider）轟炸機的發展，美軍對B-2轟炸機的興趣有所下降。然而，這筆合約將用於整備20架B-2轟炸機機隊，可視為對B-2的明確承諾，畢竟B-2仍是美國軍火庫中唯一能夠攜帶核武的隱形轟炸機。

本次工程預計將進行改造，以提高其可維護性、增強飛行性能並提高殺傷力。最終目標是實現與即將推出的B-21實現兼容性。而根據內部人士透露，B-2的升級將集中在2個關鍵領域，隱形功能和任務規劃軟體。

根據軍方的說法，B-2現有的一些需要打開的機身面板，必須在去除隱形塗層後才能進入。一旦任務完成，就需要重新塗上隱形塗層。這種細緻的重塗程序十分麻煩、昂貴。

關於任務規劃軟體，諾斯羅普格魯曼公司已經開發了一個用於B-21突襲者打造的版本，為了建立B-2和B-21之間的未來相容性，新型的任務規劃軟體與B-2現行的軟體分開，好方便測試和部署新應用程式，等到穩定之後就能直接更換。

專家表示，在B-2系統中實驗B-21的軟體對美國空軍有利，不用等到B-21原型機試飛，就能提前在轟炸機上進行測試。