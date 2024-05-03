專長研究「賽局理論」聞名的前台灣大學教授巫和懋，為兩岸知名經濟學者，3日凌晨因病離世，享壽72歲。台大管理學院回應，院內師生對巫老師的逝世表達哀悼之意，後續正由老師指導學生協助家屬辦理告別式事宜。

巫和懋畢業於台大經濟系，之後前往美國史丹佛大學攻讀經濟系碩博士班，師從1972年諾貝爾經濟學獎得主肯尼斯阿羅，他在取得博士文憑後，曾在美國從事教職，甚至還獲美國杜蘭大學經濟系聘為永久職教授，更到美國史丹佛大學擔任訪問教授，後來在台灣大學與北京大學等兩岸知名大學任教。

巫和懋主要專長的學術研究領域包含宏觀經濟學、金融經濟學、中國經濟、資訊經濟學與賽局理論，為兩岸知名的經濟學者。

當年他在台大管理學院任教時，在EMBA開設的「賽局與產業競爭策略」的課程，引導學生進入賽局思辯中思考，以判斷對手行動與反應，透過策略推估，尋求自己最大的勝算或利益，在競爭中求生存，授課方式與內容非常受到學生歡迎，每學期選課人數都爆滿。

巫和懋曾在他回顧過往30年學術生涯的文章中提到，求學時從台大數學系轉經濟系，是他人生第一個重要選擇；第二個是放棄在美國的終身教職返台，在台大教書；第三則是接受林毅夫（現任北京大學國家發展研究院名譽院長）的邀請，2006年前往北京大學中國經濟研究中心全職任教，之後出任北京大學國家發展研究院經濟學教授。

巫和懋所做的第三個選擇，當時震撼兩岸，他在文中直言，當時離開台灣時，很多朋友都說他傻，但他不覺得自己做錯決定，「我沒有因為一時小利，而阻礙了我人生的重大決策」。