電話詐騙犯罪案件現今時有所聞，市井小民在常識不足、警覺心鬆懈的情況下很容易成為受害者，然而就連曾經採訪許多詐騙案例的新聞節目主持人也沒能逃過，畢生積蓄近半被騙走。

綜合英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV）、《每日郵報》周四（2日）報導，現年69歲的BBC資深節目主持人列維（Peter Levy）自爆今年2月遭遇詐騙的痛苦經歷。他是英格蘭地區家喻戶曉的熟面孔，負責主持BBC地方新聞節目「北望」（Look North）。

列維說，事情發生在今年2月，某天傍晚7時20分左右，他接到一通電話，對方自稱是銀行詐騙部門人員並表示「我們注意到你的帳戶有異常活動，你在過去1小時內花了500英鎊嗎？」，列維答覆「沒有，那段時間我在工作，沒有花錢」。對方要求列維登入自己的銀行存款帳戶執行安全查核，列維照辦，並且把登入個資告訴了對方，後來騙徒就從他的帳戶提款。等到列維驚覺自己上當了，畢生積蓄近半已遭歹徒挪走。

BBC presenter gets money back after being scammed - full story ⬇️ https://t.co/dnDHCUkLQ0 — BBC East Yorkshire (@looknorthBBC) May 3, 2024

列維隨即親赴銀行求助，察覺受騙當下他「羞愧難堪」，質疑自己「怎麼會這麼愚蠢？」。他說，所幸2家銀行都很幫忙，但事情沒那麼好解決，直到周四受訪當天中午還跑了一趟銀行處理：「那種感覺很可怕，束手無策，非常無助。我連著兩晚都睡不著，接下來2個星期的時間，我非常痛苦。在電話裡聽信某人，覺得對方是好人但其實不然。」他還說，「這些人演技精湛高超」，以前多次在節目討論詐騙問題，也聽過、採訪過不少詐騙案例，自己遇上了卻渾然不覺、身陷騙局，「我真是又笨又蠢」。

列維認為社會大眾遭到詐騙的比例「非常高」，「無論是3便士或者畢生積蓄的2分之1」。他提醒大眾時刻保持警覺，遇到這類電話就用「我再回電給你」的說詞應答即可，「這種回覆不會激怒任何人」，然後翻找金融卡背面的電話聯繫銀行查證。他也自曝以前為大多數帳戶設定的密碼相同，違背了資安專家的建議，歹徒騙到密碼就能輕鬆操作受害者的多個帳戶。

銀行警告列維要提防其他類型的詐騙。例如QR Code騙局，騙徒抓準民眾趕時間或懶得排隊的心理，在停車場、電動車充電站張貼假的繳費二維條碼，讓消費者連接到假付款頁面騙取銀行詳細資訊。列維說，這種詐騙案持續發生，千萬不要隨便掃描牆上的QR Code，而是要發揮耐心排隊使用繳費機。

BBC周五（3日）報導，列維遭騙走的款項已獲歸還。BBC提醒大眾牢記防詐「暫停（Stop）、質疑（Challenge）、保護（Protect）」3步驟：轉帳付款前停下來認真思考；儘管放心婉拒、回絕、忽略對方任何要求，只有犯罪者才會催促或企圖恫嚇；若懷疑遭遇詐騙要立即連繫銀行，並向有關單位舉報。