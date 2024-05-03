桓達3日董事會承認第一季財報，第一季合併營收近3.07億元、營業毛利近1.65億元、營業利益0.61億元、稅前淨利0.84億餘元、本期淨利0.64億元、EPS為1.18元。
桓達表示，桓達第一季美國及大陸市場業績小跌、台灣業績持平，第一季獲利較去年同期成長的主因是德國Metec營收創新高，獲利也不錯，又有匯兌收益的挹注，毛利率54％，優於去年同期48.24％。
製程自動化感測器大廠桓達第一季美國及中國大陸兩市場雖小幅衰退，台灣市場業績持平、德國子公司Mutec營收創新高支撐，又有1千多萬元匯兌收益的挹注，第一季EPS從去年同期1.07元增加至1.18元，創同期第四高。
桓達3日董事會承認第一季財報，第一季合併營收近3.07億元、營業毛利近1.65億元、營業利益0.61億元、稅前淨利0.84億餘元、本期淨利0.64億元、EPS為1.18元。
桓達表示，桓達第一季美國及大陸市場業績小跌、台灣業績持平，第一季獲利較去年同期成長的主因是德國Metec營收創新高，獲利也不錯，又有匯兌收益的挹注，毛利率54％，優於去年同期48.24％。
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