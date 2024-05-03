桓達3日董事會承認第一季財報，第一季合併營收近3.07億元、營業毛利近1.65億元、營業利益0.61億元、稅前淨利0.84億餘元、本期淨利0.64億元、EPS為1.18元。

桓達表示，桓達第一季美國及大陸市場業績小跌、台灣業績持平，第一季獲利較去年同期成長的主因是德國Metec營收創新高，獲利也不錯，又有匯兌收益的挹注，毛利率54％，優於去年同期48.24％。

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