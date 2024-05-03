資深藝人、民進黨前立委余天女婿陳鑒因涉勾結詐騙集團擔任車手頭被捕，被依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押。前立委郭正亮表示，他相信余天真的不知道，余天退選新北市黨部主委，是避免黨內內戰。

針對余天女婿涉詐騙，郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他相信余天真的不知道，因為他選新北市黨部主委被勸退，是因為民進黨立委蘇巧慧要選。如果余天硬要選，他認為蘇巧慧還是會當選，可是就會留下傷痕，蘇巧慧是要選市長的人。他不認為是因有人知道他的女婿這種事情，才勸退他，並不是，是避免黨內內戰，應該是基於這種理由。

郭正亮指出，國民黨立委徐巧芯借題發揮，是在講民進黨雙標。事實上民進黨雙標，已經宇宙皆知，不只台灣知道，例如民進黨立委范雲就是最大代表，林秉樞出事時，她有講話嗎？林秉樞騙了多少人，她有幫民進黨前立委高嘉瑜講話嗎？民進黨雙標的事太多了，現在只是多了一件。

郭正亮接著表示，民進黨本來就這樣，對自己人就假裝沒看到，看到徐巧芯大概做了一點點小事，就誇張到把她變成全台灣最邪惡的女人。

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