中共海警局3日證實，福建海警船艦於當日再度進入金門附近海域執法巡查，這除了是繼4月29日後，一周內第2度有執法船前往該處海域，中共官媒也釋出航行路線圖，顯示這艘海警船艦刻意與大、小金門維持約3.8海里（約7公里）的距離，確定進入限制水域內。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，中共的目的，除持續以具體行動支援其對台灣海峽的法律戰論述；也不排除是透過法律戰手段，對即將於5月20日就任的賴清德準統總施壓。

揭仲指出，中共在2022年6月13日公開宣布其對台灣海峽的法律戰論述，主張對幾乎整個台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，並否定我政府有權頒布法令對台灣海峽進行管轄後；中共相關單位就不斷採取行動，以支援其對台灣海峽的法律戰論述。

揭仲說，在金門214意外事件發生後，中共隨即決定利用此次事件，片面推翻以往其官方船艦不進入金門禁限制水域的默契，並建立在該水域行駛執法權和管轄權的新事實，來消除中共管轄權的空白區，支援其對台灣海峽的法律戰。

揭仲指出，從國台辦2月17日公開表示「根本不存在所謂禁止、限制水域」後迄今，中共官方在金廈水域至少已發動了五波執法巡查活動，並至少七天刻意派海監與海警等執法船艦共21艘次，進入金門禁限制水域；還透過船位自動回報系統、官媒主動釋出航行路線等方式來昭告天下。甚至在3月15日和4月29日，還刻意發布影片，塑造我方海巡艇遭其大型海警艦「廣播驅離」的印象。

揭仲表示，中共於一周內兩度在金門海域進行執法巡查，又主動公布其船艦進入金門限制水域的消息，除了是繼續利用214事件，在相關水域建立更多常態性執法的例證，持續以具體行動支撐其對台灣海峽的法律戰論述外；也不排除是在520前，透過法律戰手段對即將就任的賴清德政府施壓，與中共在4月19日、離520還有30天時，片面宣布啟用W122、W123自西向東銜接M503航線的手法類似。

揭仲提醒，中共在金廈水域常態性執法巡查，與刻意派艦進入金門禁限制水域等舉動，其目的是支援其對台灣海峽的法律戰論述，與214事件之善後處理已無多大關聯；因此就算兩岸就善後事宜達成共識，中共的常態性執法巡查與進入禁限制水域等舉動，應該也不會停止。