前立委余天已故次女余苑綺丈夫陳鑒，上月30日參與詐騙集團犯罪時，當場遭新北市海山警分局幹員逮捕，余天3日受訪表示，想要把外孫與孫女接回家照顧，但一直聯繫不上，新北社會局表示，社工稍早已跟家屬聯絡上，並且先視訊與家屬及孩子對談，確認小孩目前安全。

對於外孫與孫女的情況，余天指出，他平時都是因小孩的事情才會聯絡陳鑒，打到學校才發現2位孩子已2天沒有去上課，他也很著急，已求助社福單位介入。

新北市社會局表示，社工稍早已跟家屬聯絡上，並且先視訊與家屬及孩子對談，瞭解孩子目前安全。