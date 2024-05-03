「F.I.R.飛兒樂團」前團員阿沁（黃漢青）的老婆花花（李汶靜）3月時因吸食與持有大麻被捕，被帶回警局訊問後雖無保飭回，阿沁還因此驗尿自清，花花則道歉強調個人行為和老公無關。如今時隔近2個月，今（3）日花花更新最新影片，分享事發以來的心境。

花花持有大麻被移送台北地檢署，隨後疑似壓力過大暴瘦，傳出緊急送往急診治療。今（3）日花花更新IG曝光最新近況，提到長年深受精神疾病所苦，還患上厭食症，也承認錯誤：「雖然大麻可以增加食慾，但在台灣就是不合法」，用自身經驗呼籲大家千萬不要輕易嘗試，閉關幾個月來，除了休養身體，也同時認真檢討自己過錯。

坦言會去看網友的留言，花花苦笑表示，真的會往心裡去，甚至會有一點想不開：「有一度就覺得我是不是就像大家說得這麼糟糕」。最終她也曝光未來計畫，提到還是很喜歡分享生活，喊話酸民：「真的不喜歡我、真的非常討厭我，可以取消追蹤，因為你多罵一句，並不會讓世界更美好」，直言未來將會持續經營社群。

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