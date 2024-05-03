台美21世紀貿易倡議協定第二階段第二次實體談判在經過5天會議後，於今下午結束，雙方談判代表進行長時間馬拉松式會議，並舉行一場利害關係人座談，就農業、勞動、環境三個章節充分交換意見。

負責此次會議總主談人行政院經貿談判辦公室楊副總談判代表表示，本階段談判聚焦在環境、勞動、農業議題上，雙方對於文本內容均有充分討論，對彼此法律制度及行政措施也有更多相互理解，會議收獲豐富，對後續談判具有相當大的助益。

在環境議題上，雙方討論如何深化貿易與環境議題的合作，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化，亦討論交換貿易與環境相關議題資訊，及共同推動自然資源保育等環境保護議題，應對急迫的環境挑戰。

在勞動議題方面，雙方討論如何推動保障國際認可的勞動權益，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動，並討論企業於協助保障勞動權益所扮演之角色與責任。台美亦將合作發展更具包容性的貿易政策，創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為良善的正面力量。

農業議題上，雙方談論如何透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易之法規。此外，台美亦討論促進糧食安全及創新技術等生產作法的合作機制，以提高農業生產力，減少土地、水及燃料使用，有助於氣候調適及韌性。

此次美方除相關代表團來台參與會議之外，另有美國參眾兩院國會專業幕僚自行組成跨黨派觀察團，他們分別來自眾議院歲計委員會及參議院財政委員會，並利用此行與行政院經貿談判辦公室交換意見。

行政院政務委員鄧振中表示，談判重點在於了解彼此的法規以及比對差異，討論執行的機制，不管在勞工方面，了解彼此有不同的制度上的差異和文化背景及執行上累積的方法，所以談判人員要花很多時間，雙方都有共同目標是透過談判未來可以讓雙方勞工都能受到更好的保護。

會議最後由台美雙方共同舉辦利害關係人座談，雙方聽取共約20多位團體代表闡述相關立場，為台美貿易協定提供具建設性的各項看法。

行政院經貿談判辦公室表示，此次實體會議相當緊湊且繁忙，非常感謝外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會參與和協助，後續將續偕同行政院各部會與美方進行工作層級會談以達更多共識，增進國家利益，致力完成第二階段的談判。