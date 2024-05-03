雲林縣長張麗善（左二）與梅佛邦長曼努埃拉·施韋西格（右二）互贈禮物。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善2日受邀參加德國解放窩別林集中營79週年的追思會，窩別林集中營解放紀念日追思會每年5月2日舉辦，德國各層級政府極為重視，張麗善受邀參加意義非凡，她表示，中華民國與德國同樣為民主國家，應以愛好和平，守護人類尊嚴為己任，期許戰爭不再發生，和平永存於世。

梅佛邦長施韋西格表示，每年5月2日舉辦的窩別林集中營解放紀念日追思會在當地是非常重要、帶有重大反思意義的活動，張縣長專程前參加，令她深受感動。

在二戰末期，德國窩別林當地被發現一處集中營，關押著荷蘭、波蘭及俄羅斯等各國戰俘。當年1945年5月2日美軍第82空降師進入集中營時，放眼所及皆是慘無人道的現狀，關押的5000多名戰俘中近1000人死亡，大部分死於虐待、極度疲倦與飢餓。

窩別林集中營解放紀念日追思會每年定在5月2日舉辦，基於過去對納粹政權犯下戰爭罪行的反思，德國各層級政府極為重視本次追思會，梅佛邦邦長Manuela Schwesig、巴歆縣縣長Stefan Sternberg、巴歆縣議會議長Olaf Steinberg以及當地各層級議員等，此外雲林縣長張麗善特別受邀參加本次追思會。

會後張麗善與梅佛邦長施韋西格晤談，施韋西格表示，去年巴歆縣長與美佛州內政廳長訪問雲林，對雲林的智慧與數位資訊教育成果留下深刻印象，如何善用智慧科技融入學童教育並進而配合各項政策運作，也是梅佛州當前重要的課題，因此她已久仰雲林縣的大名，也曾喝過雲林的茶！

張麗善表示，以雲林發展經驗和世界國家地區密切交流，是她擔任雲林縣長第二任的首要目標，此次德國參訪不僅受到巴歆縣熱烈款待，會見梅佛邦邦長是他的榮幸，也代表「雲林經驗」逐漸在國際嶄露頭角打響名聲。

梅佛邦長曼努埃拉·施韋西格（Manuela Schwesig）隸屬於德國社會民主黨，社民黨過去與台灣鮮有接觸交流，張麗善透過雲林發展經驗，以及開放誠摯的心吸引德國梅佛邦與雲林縣往來互動。

僑界人士表示，過去20多年來從未有任何行政首長訪德時能見到德國聯邦層級的地區首長，雲林縣長張麗善是第一位會見德國邦長的台灣縣市長，展現出張縣長帶領雲林縣走向國際的企圖心。