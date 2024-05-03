00940（元大台灣價值高息）將在下周五（10日）展開首次大換股，傳出長榮航、達麗、至上與遠傳等4檔可望成為新一波成分股入選名單，投信從4月中旬開始進場布局，今（3日）持續加碼，想吃成分股豆腐的投資人或可留意。

投信今（3日）買超前10大個股，其中聯電、中信金、日月光投控與和碩為目前00940的成分股；而下一波「潛在」成分股新兵，包含長榮航、達麗、至上和遠傳受到投信青睞，已連續掃貨10天至18天不等。

投信今買超前10排行如下：

聯電（2303 ）買14,220張

中信金（2891）買3809張

長榮航（2618）買3233張

日月光投控（3711）買3162張

達麗（6177）買2901張

台郡（6269）買2303張

至上（8112）買1907張

和碩（4938）買1793張

勤美（1532）買1724張

台灣大（3045）買1256張

遠傳（4904）小買 64張

PTT網友看投信加碼名單後，再度掀起熱烈討論，「940提前偷換股 不給吃豆腐喔」、「二哥沒有輸」、「達麗不到一個月40%真舒服」、「8112 繼續抬」、「940要買要換 要等5/10指數出來 他才有辦法動」、「大哥在出 小兒在收」。

法人日前「預估」00940可能新增入選成分股，包括長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。

00940這次成分股調整，5月10日審核基準日，5月17為更動生效日。

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